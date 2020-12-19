СМИ: спецслужбы Пакистана предотвратили серию терактов на северо-западе страны

ИСЛАМАБАД, 19 декабря. /ТАСС/. Силы безопасности Пакистана сорвали попытку серии терактов в Пешаваре, административном центре северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом в субботу сообщает агентство APP.

"В ходе операции пакистанских силовых ведомств в Пешаваре были обнаружены и арестованы четверо экстремистов из запрещенной группировки "Лашкар-и-Ислам", а также восемь их пособников из числа местных жителей. У террористов обнаружены пояса смертников и самодельные взрывные устройства", - заявили представители антитеррористического управления Министерства внутренних дел Пакистана.

По их данным, боевики планировали взрывы в местах массового скопления людей в Пешаваре, а также покушения на правительственных служащих и полицейских.

Ранее на этой неделе пакистанские спецслужбы предотвратили крупную диверсию в одном из самых многонаселенных городов страны - Лахоре (северо-восточная провинция Пенджаб), которую планировали экстремисты из группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана"), разделяющей идеологию афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ). Пять террористов были обезврежены.

"Техрик-и-Талибан Пакистан" действует со своих баз в Афганистане и в Южном Вазиристане, расположенном в зоне племен на пакистано-афганской границе. Группировка добивается создания так называемого Исламского государства Вазиристан (ИГВ). Численность ее формирований составляет до 35 тыс. человек.