СМИ: Пакистан добивается экстрадиции из Великобритании экс-премьер-министра Шарифа

ИСЛАМАБАД, 19 декабря. /ТАСС/. Пакистан приступил к переговорам с Великобританией о подписании соглашения об экстрадиции с целью возвращения на родину бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, проживающего в Лондоне. Об этом сообщил пакистанский министр информации Шибли Фараз.

"Мы намерены добиться выдачи Шарифа, которого Верховный суд Пакистана объявил скрывающимся от правосудия и от наказания за коррупционную деятельность", - цитирует в субботу заявление Фараза газета The Nation.

Он подчеркнул, что британские власти не должны позволять осужденным преступникам, таким как Шариф, находиться в Великобритании. "Мы пытались и будем продолжать попытки добиться экстрадиции Шарифа", - сказал пакистанский министр информации.

В настоящее время у Пакистана нет договора с Великобританией об экстрадиции уголовных преступников.

Лидер партии "Пакистанская мусульманская лига" Наваз Шариф трижды находился во главе правительства Пакистана. В 2017 году Верховный суд страны отстранил его от должности по обвинениям в коррупции. Год спустя Шариф был приговорен за коррупционные преступления к семи годам лишения свободы. В ноябре 2019 года власти Пакистана временно освободили его под залог в связи с ухудшением здоровья и разрешили в течение месяца проходить лечение за границей. После окончания срока пребывания за рубежом Шариф отказался вернуться на родину, в настоящее время он проживает в Лондоне.