Bild: некоторые немецкие фирмы использовали взломанное ПО компании SolarWinds

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Несколько германских организаций могли пострадать в результате кибератаки, которой на прошлой неделе поверглись компьютерные системы администрации США. Об этом пишет в субботу таблоид Bild.

Издание основывает свои выводы на том, что несколько предприятий в ФРГ входят в число клиентов американской компании SolarWinds. Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к системам последней и именно через нее якобы распространили вредоносный код.

Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) подтвердило, что среди немецких компаний есть те, которые используют программное обеспечение SolarWinds, но не привело подробностей. По данным Bild, клиентами SolarWinds являются в числе прочих Siemens и Deutsche Telekom.

Газета Handelsblatt со своей стороны указывает, что и Siemens, и Deutsche Telekom уже исключили вероятность того, что их системы пострадали в результате хакерской атаки. Компании своевременно приняли меры.

О кибератаках

В понедельник агентство Reuters выступило с утверждением, что группа хакеров, якобы работающих на РФ, в результате кибератаки 13 декабря получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности США. В ведомстве подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По версии Reuters, взлому подверглись подразделение министерства торговли - Национальное управление по телекоммуникациям и информации, а также Минфин США. Кроме того, по утверждению газеты The Washington Post, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента США и Пентагона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг в понедельник все обвинения США в причастности России к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. По его мнению, это "позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".