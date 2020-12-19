Ливанская полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации студентов в Бейруте

БЕЙРУТ, 19 декабря. /ТАСС/. Столкновения между полицейскими силами и активистами студенческого движения произошли в субботу у Американского университета Бейрута (АУБ) в ливанской столице. Как сообщил корреспонденту ТАСС один из очевидцев событий, студенты собрались на улице Блис, где расположен университет, и пытались проникнуть на его территорию, чтобы провести там митинг.

"Однако полиция и охранники не позволили им это сделать, а прибывшие на место отряды по подавлению беспорядков применили слезоточивый газ и резиновые дубинки для разгона демонстрантов", - отметил он.

По словам очевидца, акция учащихся и членов их семей проводилась в знак протеста против решения ряда высших учебных заведений Бейрута поднять плату за обучение. "Ректор АУБ Фадло Хури, в частности, уведомил студентов, что стоимость обучения будет увеличена на 160%, - указал он. - На такой же шаг пошла администрация другого престижного вуза - Ливано-американского университета, он находится в квартале Крайтем, где также прошел митинг".

Сотни демонстрантов переместились сейчас в торговый квартал Хамра, к ним присоединились группы молодежи, пришедшие из центра города. Они ведут себя агрессивно и в ряде мест разгромили и подожгли офисы банков. Полицейские и пришедшие к ним на выручку военнослужащие ливанской армии пытаются восстановить порядок в этой части города. Несколько зачинщиков задержаны властями.

Студенческие волнения начались на фоне финансового коллапса, национальная валюта - ливанский фунт - обесценилась за год на 80%. Кроме того, в Ливане с 10 августа продолжается острый правительственный кризис. Усилия премьер-министра Саада Харири сформировать новый эффективный кабинет, способный провести реформы и восстановить доверие международных кредиторов, пока не увенчались успехом.