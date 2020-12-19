Тунисские силовики применили слезоточивый газ против протестующих в провинции Таузар

ТУНИС, 19 декабря. /ТАСС/. Тунисская полиция применила гранаты со слезоточивым газом для разгона акции протеста, проходящей у здания администрации провинции Таузар на западе республики. Об этом в субботу сообщила радиостанция Mosaique Fm.

По данным радиостанции, местные власти приняли решение разогнать при помощи слезоточивого газа проходившую в форме сидячей демонстрации акцию протеста у регионального административного центра.

Причиной акции, длящейся неделю, стало ухудшение условий жизни населения, рост безработицы, а также продолжающийся экономический кризис. Участники протеста, недовольные бездействием местных властей в борьбе с экономическим спадом, выступали с требованием отставки губернатора провинции Таузар и роспуска муниципального совета.

Протестное движение в Тунисе традиционно усиливается в осенне-зимний период. В 2020 году в силу обострившегося экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, число акций протеста в масштабах всей страны возросло примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом.