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Президент Непала распустила нижнюю палату парламента

По данным агентства Reuters, причиной такой инициативы главы правительства Кхадги Прасада Шармы Оли стала потеря им поддержки в правящей Коммунистической партии Непала

ТАСС, 20 декабря. Президент Непала Бидхья Деви Бхандари одобрила в воскресенье запрос премьер-министра Кхадги Прасада Шармы Оли на роспуск нижней палаты парламента. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"Президент утвердила рекомендацию правительства о роспуске Палаты [представителей]. Она также одобрила новую дату выборов", - цитирует агентство представителя офиса главы государства. Выборы пройдут в два этапа: 30 апреля и 10 мая следующего года.

Как отмечает агентство Reuters, причиной такой инициативы главы правительства стала потеря им поддержки в правящей Коммунистической партии Непала. "Вместо поиска компромисса <...> он решил распустить парламент", - отметил представитель центрального комитета партии.

Теги
НепалБхандари, Бидхья Деви
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