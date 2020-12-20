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Афганские власти упразднили госминистерство по правам человека

Источник в правительстве сообщил, что это связано с кампанией по "сокращению отдельных государственных структур"

ТАСС, 20 декабря. Власти Афганистана сняли с должности государственного министра по правам человека и упразднили все структуры, связанные с этим ведомством. Об этом сообщило в воскресенье афганское агентство Pajhwok.

Как заявила уже бывший афганский госминистр по правам человека Сима Самар, "правительство распустило министерство". Самар добавила, что с ней никто не консультировался по данному вопросу и она не может пояснить причины, по которым было принято это решение.

До занятия поста госминистра Самар возглавляла афганскую независимую комиссию по правам человека.

Источник в правительстве Афганистана сообщил телеканалу, что администрация президента страны в настоящее время проводит ревизию министерств и ведомств и расформировало госминистерство по правам человека в рамках кампании по "сокращению отдельных государственных структур".

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