Макрон обсудил с лидерами ЕС Brexit и ситуацию с COVID-19 в Великобритании

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье серию телефонных разговоров с лидерами Европейского союза, на которых обсудил с ними проблему выхода Великобритании из сообщества, а также вопросы, связанные с эпидемией коронавируса в этой стране. Об этом представитель Елисейского дворца сообщил телеканалу BFM.

Переговоры были проведены с канцлером Германии Ангелой Меркель, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Их подробности пока не приводятся, известно только, что также была рассмотрена ситуация с борьбой против коронавируса в Южноафриканской Республике.

Ранее телеканал BFM сообщил, что Франция добивается скоординированного решения стран ЕС относительно прекращения авиа- и железнодорожного сообщения с Великобританией, где выявили новую мутацию коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Президент Франции получил положительный тест на коронавирус 17 декабря. Он работает удаленно, из резиденции Лантерн на территории Версальского дворцового комплекса.