C подконтрольных Азербайджану территорий вернулись домой шестеро армянских солдат

ЕРЕВАН, 20 декабря. /ТАСС/. Шесть армянских солдат, воевавших в Нагорном Карабахе и оставшиеся на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после окончания боевых действий, вернулись домой. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook написал лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян.

"Сегодня в результате поисковых операций, проведенных на подконтрольных противнику территориях, шесть наших призывников, героически сражавшихся в безвестности более 70 дней, вернулись на родину. Хочу выразить свою признательность президенту России Владимиру Путину, при чьем личном участии интенсивно продолжаются поиски без вести пропавших и передача тел погибших", - написал Арутюнян.

Лидер непризнанной НКР поблагодарил также командующего российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.