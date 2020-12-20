В ООН заявили, что ситуация в ЦАР находится под контролем правительства

ПРЕТОРИЯ, 20 декабря. /ТАСС/. Ситуация в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) находится под контролем властей, антиправительственные формирования отброшены на ряде направлений. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Владимир Монтейро.

"Силы миротворцев направлены в город Мбаики, где в субботу шли бои, чтобы заблокировать там вооруженные группы, - цитирует его агентство France-Presse (AFP). - Вооруженные элементы покинули город Ялоке, расположенный в 220 км от столицы ЦАР Банги". По словам Монтейро, повстанцы были выбиты еще с двух позиций, которые они занимали. "Ситуация находится под контролем", - отметил представитель МИНУСКА.

В ЦАР 27 декабря должны пройти президентские и парламентские выборы. Сформированная на минувшей неделе на основе трех повстанческих группировок антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" поставила цель противодействовать президенту страны Фостен-Арканжу Туадере, который добивается переизбрания на второй срок. Отряды повстанцев сейчас пытаются перерезать основные пути снабжения столицы ЦАР и блокировать ее.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР была создана решением Совета Безопасности ООН весной 2014 года. Ее задача состоит в первую очередь в защите гражданского населения. На текущий день миссия насчитывает 13,2 тыс. человек, включая 10,7 тыс. военнослужащих.