США осудили ракетный обстрел "зеленой зоны" в Багдаде

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье осудил ракетный обстрел "зеленой зоны" Багдада, возложив ответственность за случившееся на поддерживаемые Ираном вооруженные формирования.

"США решительно осуждают последнюю атаку поддерживаемых Ираном вооруженных формирований на международную зону в Багдаде", - говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента заявлении Помпео. Шеф американской дипломатии уточнил, что сотрудники посольства США в результате инцидента не пострадали, однако, по словам руководителя Госдепа, "было повреждено иракское гражданское имущество", кроме того, инцидент привел по меньшей мере "к одной потере" среди местного мирного населения. Помпео не уточнил, идет ли речь о ранении или гибели иракского гражданина. "Желаем тем, кто пострадал, скорейшего выздоровления", - добавил при этом госсекретарь США.

"Пока Ирак борется с COVID-19 и все более тяжелым экономическим кризисом, поддерживаемые Ираном формирования являются наиболее серьезным препятствием на пути к возвращению Ирака к миру и процветанию. Те же ополченцы, которые направляют свои действия против дипломатических объектов, в огромных масштабах крадут иракские государственные ресурсы, нападают на мирных протестующих и активистов, а также причастны к насилию на религиозной почве", - продолжил Помпео. "Мы призываем всех иракцев поддержать усилия их правительства по укреплению суверенитета Ирака, привлечению к ответственности виновных в этих <...> нападениях и обеспечению того, чтобы все ныне поддерживаемые Ираном вооруженные формирования были под контролем государства", - подытожил Помпео.

Район "зеленой зоны" Багдада подвергся ракетному обстрелу в воскресенье. По информации телеканала Al Arabiya, не менее трех ракет упали в этом районе иракской столицы, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические миссии, в том числе посольство США. Как сообщили в американской дипмиссии, зданию посольства был нанесен небольшой ущерб, никто из сотрудников не пострадал.

"Зеленая зона" - хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада - в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.