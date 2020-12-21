В Белоруссии 19 человек обвиняют по уголовному делу о беспорядках в Бресте

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Управление Следственного комитета (СК) Белоруссии по Брестской области продолжает расследование уголовного дела о беспорядках в Бресте в ходе акций протеста 13 сентября, фигурантами которого уже являются 19 человек. Об этом сообщает в понедельник СК на своем сайте.

"В отношении 10 обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 342 ("Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций") УК", - говорится в сообщении. Отмечается, что к девяти из них применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а к одному - домашний арест. В СК сообщили, что все обвиняемые в возрасте от 20 до 40 лет, с различным уровнем образования и социальным положением.

"Расследование уголовного дела в отношении иных девяти обвиняемых и 37 подозреваемых продолжается. Кроме того, следователи продолжают работу по установлению иных участников указанных противоправных действий", - сказано в сообщении.

По данным следствия, днем 13 сентября участники несанкционированного массового мероприятия, находясь в центре Бреста - на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко "совершали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, препятствовали движению транспортных средств на указанном участке и нормальному функционированию предприятий и организаций". В результате было ограничено движение транспорта, остановлены троллейбусы, сорваны два рейса городского транспорта, а также сокращено время работы торговых объектов.