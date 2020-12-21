{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Милорад Додик госпитализирован с двусторонней пневмонией

Состояние здоровья политика стабильное, ему пока не оказывается кислородная терапия

БЕЛГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Об этом сообщил в понедельник телеканал РТРС.

Сообщается, что в ночь на понедельник Милорад Додик госпитализирован в Университетский клинический центр Республики Сербской (энтитет БиГ). Состояние здоровья политика стабильное, ему пока не оказывается кислородная терапия. Проводится дальнейшее обследование здоровья председателя президиума.

Ранее, 19 декабря, Милорад Додик ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом.

14 и 15 декабря Милорад Додик проводил переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым, находившимся в Боснии и Герцеговине с визитом.

Теги
Босния и ГерцеговинаПандемия COVID-19
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном подтвердили приверженность соглашению
В соответствующем документе также говорится о том, что участники СВПД "оценили перспективу возвращения США и подчеркнули свою готовность совместными усилиями подхватить эту идею"
Читать полностью