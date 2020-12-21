Милорад Додик госпитализирован с двусторонней пневмонией

БЕЛГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Об этом сообщил в понедельник телеканал РТРС.

Сообщается, что в ночь на понедельник Милорад Додик госпитализирован в Университетский клинический центр Республики Сербской (энтитет БиГ). Состояние здоровья политика стабильное, ему пока не оказывается кислородная терапия. Проводится дальнейшее обследование здоровья председателя президиума.

Ранее, 19 декабря, Милорад Додик ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом.

14 и 15 декабря Милорад Додик проводил переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым, находившимся в Боснии и Герцеговине с визитом.