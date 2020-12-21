СМИ: лидер "Кахоль-Лаван" выдвинул Нетаньяху ультиматум для сохранения кабмина

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Израиля и лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц сообщил в понедельник на заседании своей парламентской партийной фракции, что выдвинул партнеру по коалиции премьер-министру и лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху список ультимативных требований, невыполнение которых приведет к роспуску парламента и досрочным выборам, сообщает газета Yedioth Ahronoth.

"Если они ["Ликуд"] захотят, они примут эти требования. Если они этого не сделают, будут выборы", - цитирует издание высказывания Ганца. По данным газеты, среди требований главы Минобороны - одновременное утверждение бюджетов на 2020 и 2021 годы, а также сохранение за Ави Нисанкореном поста министра юстиции на все время существований действующей правительственной коалиции.

Утверждение бюджета

Государственное израильское радио Kan сообщает, что партия "Кахоль-Лаван" в понедельник отозвала поддержку законопроекта о переносе крайних сроков утверждения бюджетов на 2020 и 2021 годы, который был утвержден ранее в тот же день к рассмотрению в первом чтении на пленарном заседании комиссией парламента по внутренним делам. "Очень жаль, что он [Ганц] решил затащить страну на ненужные досрочные выборы", - цитирует радиостанция заявление представителя "Ликуд" в ответ на демарши партнера по коалиции.

Комиссия Кнессета по делам парламента утвердила ранее в понедельник к первому чтению законопроект о переносе на восемь дней, до 31 декабря, крайнего срока по утверждению бюджета еврейского государства на текущий, 2020 год, а временные рамки для прохождения бюджета на 2021, наоборот, сократить и перенести крайний срок с 31 марта на 5 января 2021 года. Если до 01:00 мск 23 декабря на пленарном заседании Кнессета не будет утвержден в трех чтениях либо бюджет страны на текущий год, либо законопроект о переносе крайнего срока прохождения основного финансового закона государства, парламент будет распущен, а выборы назначены автоматически на 23 марта 2021 года.

Действующий 35-й кабинет министров Израиля был приведен к присяге 17 мая 2020 года. Это положило конец длившемуся более 500 дней политическому кризису в стране, в ходе которого трижды проводились парламентские выборы. Лишь последние из них, состоявшиеся 2 марта, привели к формированию устойчивой правительственной коалиции, контролирующей более половины из 120 мест в однопалатном парламенте.

В соответствии с коалиционным соглашением между партиями "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" бюджет на 2020 год должен был быть принят в сентябре, но этот срок был продлен отдельным законом до 23 декабря. По действующему законодательству крайняя дата для утверждения бюджета на 2021 год - это последний день марта следующего года. Утвержденный комиссией Кнессета законопроект предполагает продление срока утверждения бюджета на текущий год и сокращение времени на принятие финансового закона на следующий, 2021 год, в ноября которого, если парламент к тому моменту не будет распущен, в соответствии с коалиционным соглашением Нетаньяху на полтора года должен будет передать премьерские полномочия Ганцу, а сам стать на это время министром обороны.