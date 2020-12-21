В Конгрессе демонтировали статую генерала конфедератов Роберта Ли

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Статуя главнокомандующего армии южных, рабовладельческих штатов США во время Гражданской войны 1861-1865 годов генерала Роберта Ли демонтирована в Конгрессе. Об этом сообщил в понедельник губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм.

Как говорится в его письменном заявлении, "статуя генерала конфедератов Роберта Ли была убрана ночью из Капитолия Соединенных Штатов". При демонтаже этого памятника присутствовали члены Сената и Палаты представителей Конгресса Тим Кейн и Дженнифер Уэкстон, которые представляли Вирджинию, и представитель аппарата Нортэма.

Статуя генерала Ли (1807-1870) была одним из памятников от штата Вирджиния в стенах Конгресса. Каждый штат имеет право разместить по две статуи на Капитолийском холме. Памятник генералу Ли простоял в Конгрессе 111 лет. Вирджиния установила его там вместе с памятником первому президенту США Джорджу Вашингтону в 1909 году. Джордж Вашингтон родился и умер в Вирджинии (1732-1799). Статуя Ли находилась в центральной части Капитолия вместе с еще 12 памятниками. Все они представляли первые 13 английских колоний Северной Америки.

Нортэм выразил мнение, что "всем следует гордиться нынешним важным шагом" не только для Вирджинии, но и для всей страны. "Конфедерация является символом расистской <...> истории Вирджинии <...>", - убежден губернатор. Он подтвердил, что его штат планирует передать Конгрессу на замену статуи Ли памятник защитнице прав темнокожего населения страны Барбаре Роуз Джонс (1935-1991). Такое решение приняла исполнительная ветвь власти Вирджинии 16 декабря. Теперь оно должно быть утверждено генеральной ассамблеей (законодательным органом) Вирджинии. После этого будет размещен заказ на изготовление новой статуи.

Если генассамблея одобрит планы, которые были подготовлены созданной губернатором специальной комиссией, то в Конгрессе появится единственный к настоящему времени памятник несовершеннолетнему американцу - Барбаре Роуз Джонс было 16 лет, когда она в 1951 году организовала акцию за улучшение условий обучения афроамериканцев в Вирджинии и тем самым внесла вклад в отмену сегрегации в школах во всей стране.

Снос памятников

Конфедерация южных штатов со столицей в Ричмонде (Вирджиния) существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Солдаты рабовладельческого юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено. Уже после окончания войны памятники деятелям Конфедерации были установлены во многих южных штатах и остаются там до сих пор. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники сохранения символики и названий, связанных с конфедератами, отмечают, что они являются неотъемлемой частью национальной истории.

На фоне массовых акций протестов против расизма, состоявшихся ранее в этом году в США, волна сносов памятников политическим деятелям прошлого, так или иначе связанным с рабством и колониализмом, охватила страну с новой силой.

Убранную из Капитолия статую Ли передадут в Музей истории и культуры Вирджинии, расположенный в Ричмонде.