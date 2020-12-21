США выдвинули обвинения третьему подозреваемому в организации теракта над Локерби

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Власти США выдвинули заочные обвинения в адрес третьего подозреваемого в организации взрыва авиалайнера американской компании Pan Am в 1988 году над Локерби в Шотландии.

Выступая в понедельник на пресс-конференции, министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил, что этим обвиняемым стал Мухаммед Абу Аджейла Масуд. Компетентные органы США называют его бывшим ответственным сотрудником разведки Ливии в период пребывания у власти в этой североафриканской стране Муамара Каддафи. Этот ливиец работал в спецслужбах своей страны примерно в 1973-2011 годах, считают американские правоохранительные ведомства. Согласно их выводам, Мухаммед Абу Аджейла Масуд был в том числе "техническим экспертом по изготовлению взрывных устройств".

По версии властей США, Мухаммед Абу Аджейла Масуд передал 21 декабря 1988 года на Мальте взрывное устройство, сработавшее затем на борту лайнера Pan Am, другим сотрудникам ливийской разведки - Абдель Баситу аль-Миграхи и Аль-Амину Халифе Фимаху. Первый был впоследствии признан виновным в причастности к взрыву самолета Pan Am, отбывал пожизненное заключение в Великобритании, но был освобожден по соображениям гуманности.

Мухаммед Абу Аджейла Масуд в настоящее время находится в руках Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, отметил Барр. Он заявил, что есть хорошие перспективы выдачи этого лица в руки властей США. "Мы считаем, что эти перспективы очень хороши. Масуд находится под стражей нынешнего правительства Ливии. И у нас нет оснований полагать, что это правительство заинтересовано в том, чтобы его ассоциировали с данным чудовищным актом терроризма. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на перспективы того, что они [должностные лица ПНС] выдадут его [обвиняемого] в руки правосудия", - сказал министр.

Считается, что теракт на борту самолета в небе над Локерби был организован спецслужбами в Триполи в качестве возмездия за бомбардировку Соединенными Штатами Ливии в 1986 году. Взрыв привел к гибели 270 человек, включая 189 американцев. После многолетних и трудных переговоров правительство Ливии во главе с Каддафи согласилось в 2003 году взять на себя ответственность за эту трагедию. Авиалайнер выполнял рейс из Лондона в Нью-Йорк 21 декабря 1988 года. Обломки самолета упали на кварталы шотландского города Локерби. В числе погибших были 11 жителей этого населенного пункта.