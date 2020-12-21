Замглавы офиса Зеленского Юлия Ковалив подала в отставку

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив решила покинуть должность. Об этом говорится в сообщении офиса в понедельник.

"Заместитель руководителя офиса президента Украины Юлия Ковалив уходит с занимаемой должности по собственному желанию. Президент Украины Владимир Зеленский отметил важную роль госпожи Ковалив в своей команде", - отметили в пресс-службе. В офисе уточнили, что Ковалив "остается в команде главы государства".

Юлия Ковалив родилась 9 января 1985 года в Ивано-Франковске. Она была назначена замглавы офиса президента 20 сентября 2019 года. До этого Ковалив возглавляла офис Национального инвестиционного совета при президенте Украины, также занимала должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины в 2015-2016 годах.