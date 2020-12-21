Палестинец открыл огонь по полицейским в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Израильские полицейские застрелили в понедельник палестинца, открывшего по ним огонь в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщила полицейская пресс-служба.

"Террорист подошел к группе полицейских в Старом городе Иерусалима, вытащил огнестрельное оружие кустарного производства и начал стрелять по полицейским. После этого нападавший начал бежать, полицейские начали преследование, нападавший продолжал стрелять по полицейским, которые ответным огнем его нейтрализовали", - говорится в сообщении.

Газета Yedioth Ahronoth сообщает, что стрелявший в полицейских в результате полученных ранений умер. Один из стражей порядка получил травму во время преследования и был эвакуирован в госпиталь. По данным издания, атаку совершил 17-летний житель крупного палестинского города Дженин на Западном берегу реки Иордан.