СМИ: власти Мексики намерены просить США о выдаче замешанных в контрабанде оружия

МЕХИКО, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Мексики намерены обратиться к будущей администрации США с запросом о выдаче лиц, связанных с незаконными поставками оружия в латиноамериканскую страну. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета MILENIO со ссылкой на источники в правительстве республики.

По данным издания, на первом этапе речь может идти примерно о 12 контрабандистах мексиканского и американского происхождения, часть из которых до сих пор отбывает наказание в тюрьмах США. Таким образом Мехико намерен показать, что будет энергично преследовать за совершение подобных преступлений. MILENIO отмечает, что в США незаконное ношение оружия карается лишением свободы на срок от года до 10 лет, в то время как в Мексике наказание может достигать 30 лет за решеткой.

Согласно подсчетам властей латиноамериканской страны, за последние 10 лет на ее территорию контрабандным путем было ввезено от 2,5 до 3 млн единиц огнестрельного оружия. Значительной частью этого объема завладели организованные преступные сообщества. В документе указывается, что порядка 70% оружия попало в Мексику из США, оставшаяся часть - из Австрии, Бельгии, Германии, Италии и Румынии.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 19 ноября признал, что его правительство пока не смогло справиться с захлестнувшим страну разгулом насилия. Согласно официальным данным, с января по конец октября в республике было зафиксировано 29 182 умышленных убийства, совершенных в основном при помощи огнестрельного оружия. Это на 1,1% больше, чем за тот же период рекордного 2019 года.