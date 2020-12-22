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В МИД Кубы заявили, что новые санкции США дискредитируют их внешнюю политику

Вашингтон ввел санкции против трех юридических лиц, которые "контролируются кубинскими военнослужащими и играют стратегическую роль в кубинской экономике"

ГАВАНА, 22 декабря. /ТАСС/. Новое ужесточение санкционного давления на Кубу со стороны США лишь усиливает изоляцию Вашингтона и дискредитирует его внешнюю политику. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Куба будет идти вперед, независимо от того, сколько организаций они включат в свои ложные списки. Каждое действие США во внешней политике усиливает их изоляцию и дискредитацию на международном уровне, к которой [президент США Дональд] Трамп и его команда привели страну", - написал дипломат в Twitter.

В понедельник власти США ввели санкции против трех юридических лиц, которые, по версии Вашингтона, "контролируются кубинскими военнослужащими и играют стратегическую роль в кубинской экономике". Два из них находятся в Панаме. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.

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