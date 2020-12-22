Глава МИД назвала защиту безопасности Европы приоритетом председательства Швеции в ОБСЕ

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Работа над мирными решениями затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ и защита системы европейской безопасности станут главным приоритетом шведского председательства в ОБСЕ. Об этом в интервью ТАСС сообщила министр иностранных дел скандинавской страны Анн Линде.

"Главным приоритетом шведского председательства в ОБСЕ станет защита системы европейской безопасности, то есть тех принципов и обязательств, о которых мы внутри ОБСЕ сообща договорились. Мы будем работать над мирными и устойчивыми решениями затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ, например в Грузии и Молдавии, в соответствии с этими принципами и обязательствами. Кроме того, во всех наших действиях будет присутствовать аспект гендерного равенства, а во всем, что мы будем делать, - повестка "Женщины, мир и безопасность", - отметила она.

В качестве председателя ОБСЕ Швеция будет также в рамках Минской группы продолжать поддерживать усилия по достижению устойчивого мира в конфликте в Нагорном Карабахе после серьезных боевых действий этой осенью.

Королевство также намерено способствовать усилиям по решению конфликта на Украине. "Мы будем поддерживать и работать с существующими переговорными форматами, то есть Нормандским форматом, Трехсторонней контактной группой, в которые входят и Украина, и Россия", - пояснила министр.

Линде беспокоит происходящий кризис в Белоруссии, и она пристально следит за ним. "Швеция и ЕС последовательно поддерживали требование белорусского народа свободных и честных выборов и права на политические свободы и права человека. Как председатель ОБСЕ, я будут делать все для восстановления уважения к нашим общим обязательствам и принципам, включая права человека и демократию. В ОБСЕ мы все, включая Белоруссию, договорились, что вопросы, касающиеся прав человека, фундаментальных свобод, демократии и принципов правового государства в отдельно взятой стране - члене ОБСЕ представляют законный интерес для других стран", - продолжила глава МИД.