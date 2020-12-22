Оппозиция Армении установила палатки на площади Республики с требованием отставки Пашиняна

ЕРЕВАН, 22 декабря. /ТАСС/. Оппозиция Армении, которая во вторник начала протестный митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, установила несколько палаток на площади Республики против здания кабмина и намерена оставаться там ночью. Об этом заявил журналистам представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"Мы уже установили палатки, намерены оставаться столько, сколько понадобится, в том числе и ночевать. Пашинян должен уйти в отставку", - заявил он.

Сагателян также отметил, что оппозиция призывает парламентское большинство - фракцию "Мой шаг" до 18:00 (17:00 по мск) встретиться для обсуждения путей выхода из сложившейся ситуации.

В понедельник "Движение за спасение родины" анонсировало проведение во вторник массовых забастовок и акций гражданского неповиновения. Оппозиция считает, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только через выборы. При этом несколько его сторонников уже заявили, что не исключают возможности проведения внеочередных выборов.