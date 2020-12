В Китае прокомментировали введенные США санкции

ПЕКИН, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство США использует обеспечение национальной безопасности в качестве предлога для оказания давления на иностранные компании. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Министерства коммерции КНР.

"США вновь под предлогом обеспечения национальной безопасности используют государственную власть для оказания давления на иностранные предприятия, в том числе китайские. Это является грубым нарушением принципов справедливой конкуренции и международной торговли", - отмечается в документе.

"Китайская сторона выражает решительный протест в связи с действиями США и примет все необходимые действия для защиты законных интересов китайских предприятий", - заявило ведомство.

Соединенные Штаты в понедельник опубликовали список компаний и организаций России и Китая, попавших под фактический запрет на покупку определенных видов американских товаров и технологий, в отношении которых действует экспортный контроль. Российская часть документа включает 45 названий (на деле речь идет из-за повторов о 41 структуре), китайская - 58. С точки зрения американских властей, речь идет о юридических лицах, являющихся "конечными военными пользователями".

Из китайской части списка под санкции попали восемь предприятий Китайской корпорации авиационного двигателестроения (Aero Engine Corporation of China, AECC), семь предприятий Китайской авиастроительной корпорации (Aviation Industry Corp of China, AVIC), Второй институт океанографии министерства природных ресурсов, завод по производству космических двигателей Китайской академии космических технологий (China Academy of Space Technology, CAST), дочерняя компания Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC) и другие организации.