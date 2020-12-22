Силовики пришли с обысками к руководству "Пресс-клуб Беларусь"

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что домой к программному директору "Пресс-клуб Беларусь" Алле Шарко пришли силовики.

"Она успела сообщить в БАЖ, что силовики ломают ей двери", - говорится в сообщении Ассоциации. Адвокат Сергей Зикрацкий, который прибыл к дому Шарко сказал, что его не пропустил в квартиру человек в штатском. "Вероятно, проходит обыск, мне сказали, что идут следственные действия", - прокомментировал происходящее адвокат, его словам приводит информационный портал Onliner.

Кроме того, по информации правозащитного центра "Весна", основателя "Пресс-клуб Беларусь" Юлию Слуцкую задержали по прилете в Минск в аэропорту. Сообщается, что "проходит обыск в офисе организации". Также перестала выходить на связь член основного состава Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Ксения Луцкина. В пресс-службе КС говорят, что у нее тоже может проходить обыск, и есть "вероятность, что это связано с сегодняшними обысками у сотрудников "Пресс-клуба". Правоохранительные органы пока ситуацию не комментируют.

"Пресс-клуб Беларусь" занимается исследовательской деятельностью, организует и проводит образовательные лекции и семинары для журналистов.