Премьер Молдавии подаст в отставку, чтобы спровоцировать роспуск парламента

КИШИНЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Ион Кику в среду сообщил, что подаст в отставку, чтобы были проведены досрочные выборы в парламент, на которых настаивает оппозиция. Соответствующее заявление он сделал на совместном брифинге с действующим президентом страны Игорем Додоном и председателем законодательного органа Зинаидой Гречаный.

"Сегодня я уйду в отставку, соответственно, вместе с правительством, чтобы эта процедура могла быть запущена как можно быстрее", - сказал Кику. По его словам, действующий кабинет продолжит исполнять обязанности до парламентских выборов и назначения нового премьера.

Ион Кику обсудит с избранным президентом Майей Санду дальнейшую работу кабинета после его отставки.

"Я сегодня планирую встретиться с президентом Майей Санду, чтобы обсудить, как правительство будет исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета. После этого я выступлю с специальным заявлением", - сказал Кику.

Отмена заседания парламента Молдавии

Заседание парламента Молдавии, посвященное инициированному оппозицией вотуму недоверия правительству Иона Кику, отменяется в связи с отставкой премьер-министра, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный на совместном брифинге с действующим главой государства Игорем Додоном и руководителем кабинета.

"Запланированное на сегодня заседание парламента, посвященное обсуждению инициированного оппозицией вотума недоверия правительству Иона Кику, не состоится. В нем нет смысла в связи с тем, что премьер заявил об уходе в отставку", - сказала Гречаный. Она подчеркнула, что отставка кабинета даст возможность распустить парламент и назначить новые выборы.