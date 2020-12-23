МИД Польши назначил нового посла республики в России

ВАРШАВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новым послом Польши в России станет Кшиштоф Краевский. Об этом сообщил в среду в Twitter МИД республики.

"Кшиштоф Краевский займет должность посла Польши в России", - указано в сообщении.

Кшиштоф Краевский профессионально связан с министерством иностранных дел с 1993 года. С 1998 года он был генеральным консулом Республики Польша в Варне (Болгария). В 2005 году занял должность посла Польши в Азербайджане. После пяти лет управления дипмиссией в Баку он вернулся в страну и занял должность директора дипломатического протокола министерства иностранных дел. В июле 2014 года Краевский был выдвинут на должность посла Польши в Болгарии. По возвращении в Польшу в сентябре 2018 года он снова стал директором дипломатического протокола МИД.