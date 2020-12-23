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Маас: Приговор Дюндару стал ударом по независимой журналистике со стороны Турции

Свобода прессы считается фундаментальным правом, которое не должно осуществляться только при высоком персональном риске, заявил глава МИД ФРГ

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Приговор известному журналисту Джану Дюндару, обвинявшемуся в "политическом и военном шпионаже" и помощи террористам, является серьезным ударом по работе независимых СМИ в Турции. Такое мнение выразил в среду на своей странице в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Журналистика незаменима, служа обществу даже тогда, когда выступает с критикой в адрес тех, кто находится у власти. Решение в отношении Джана Дюндара - это серьезный удар по независимой журналистской работе в Турции", - отметил он. При этом Маас добавил, что свобода прессы считается фундаментальным правом, которое не должно осуществляться только при высоком персональном риске. "В любом случае не в этом заключается идея приверженности свободе прессы - обязательству, которое Турция взяла на себя в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека", - заключил министр.

Ранее суд в Турции приговорил Дюндара к 27 годам и 6 месяцам тюрьмы. Он признал вину сотрудника СМИ в "получении секретных данных" о передвижениях грузовиков Национальной разведывательной организации и их обнародовании, за что назначил наказание в виде 18 лет и 9 месяцев лишения свободы. Также Дюндар признан виновным в оказании помощи "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО) (8 лет и 9 месяцев тюрьмы).

По сведениям газеты Hurriyet, Дюндар, проживающий в ФРГ, не присутствовал на слушаниях. Анкара требует от Берлина выдачи подсудимого. Согласно материалам обвинения, в 2015 году главный редактор газеты Cumhuriyet  Дюндар получил информацию о том, что турецкая разведка якобы снабжала боевиков-исламистов в Сирии оружием, доставляя его в соседнюю страну на грузовиках. После выхода соответствующей статьи в ноябре 2015 года журналист был арестован. В феврале 2016 года ввиду нарушений при аресте суд освободил его под подписку о невыезде.

Теги
ТурцияГерманияМаас, Хайко
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