Маас: Приговор Дюндару стал ударом по независимой журналистике со стороны Турции

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Приговор известному журналисту Джану Дюндару, обвинявшемуся в "политическом и военном шпионаже" и помощи террористам, является серьезным ударом по работе независимых СМИ в Турции. Такое мнение выразил в среду на своей странице в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Журналистика незаменима, служа обществу даже тогда, когда выступает с критикой в адрес тех, кто находится у власти. Решение в отношении Джана Дюндара - это серьезный удар по независимой журналистской работе в Турции", - отметил он. При этом Маас добавил, что свобода прессы считается фундаментальным правом, которое не должно осуществляться только при высоком персональном риске. "В любом случае не в этом заключается идея приверженности свободе прессы - обязательству, которое Турция взяла на себя в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека", - заключил министр.

Ранее суд в Турции приговорил Дюндара к 27 годам и 6 месяцам тюрьмы. Он признал вину сотрудника СМИ в "получении секретных данных" о передвижениях грузовиков Национальной разведывательной организации и их обнародовании, за что назначил наказание в виде 18 лет и 9 месяцев лишения свободы. Также Дюндар признан виновным в оказании помощи "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО) (8 лет и 9 месяцев тюрьмы).

По сведениям газеты Hurriyet, Дюндар, проживающий в ФРГ, не присутствовал на слушаниях. Анкара требует от Берлина выдачи подсудимого. Согласно материалам обвинения, в 2015 году главный редактор газеты Cumhuriyet Дюндар получил информацию о том, что турецкая разведка якобы снабжала боевиков-исламистов в Сирии оружием, доставляя его в соседнюю страну на грузовиках. После выхода соответствующей статьи в ноябре 2015 года журналист был арестован. В феврале 2016 года ввиду нарушений при аресте суд освободил его под подписку о невыезде.