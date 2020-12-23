Сенатор потребовал от Помпео провести закрытый брифинг по кибератаке на сети США

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес затребовал проведение закрытого брифинга по нынешней масштабной кибератаке на американские компьютерные сети. Послание соответствующего содержания законодатель-демократ из штата Нью-Джерси направил госсекретарю Майклу Помпео.

Как сообщила в среду пресс-служба Менендеса, сенатор добивается того, чтобы администрация США передала законодательной ветви власти секретную информацию о масштабах и последствиях упомянутой хакерской атаки, а также принимаемых в связи с нею мерах, в том числе призванных предотвратить подобные вылазки в будущем.

В письме Помпео, копию которого обнародовал аппарат Менендеса, говорится, что сенатор настаивает на проведении "секретного брифинга для членов комитета по иностранным делам Сената". Менендес призывает Помпео отправить на Капитолийский холм для проведения этого брифинга "должностных лиц Госдепартамента высокого ранга". С точки зрения сенатора, этот брифинг нужно провести "как можно скорее после возвращения Сената к работе 4 января".

Менендес также утверждает в своем послании, датированном 22 декабря, что ответственность за атаку несет Россия.

Хакерские атаки в США

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте этого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

В обнародованном на прошлой неделе совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Помпео в пятницу изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия. Между тем, Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с предположениями о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров. Кроме того, глава Белого дома допустил, что к атаке мог быть причастен Китай.

Песков и ранее отвергал обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам, призывая американские власти прекратить "голословно обвинять русских".