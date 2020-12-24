МИД Латвии назвал необоснованной критику Госдумы ситуации со свободой слова в республике

РИГА, 24 декабря. /ТАСС/. МИД Латвии выступил с утверждением, что постановление Госдумы с призывом осудить нарушения принципа свободы слова со стороны властей Латвии, опирается на якобы необоснованные упреки. Об этом ведомство сообщило в среду вечером.

"Сообщение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации от 23 декабря 2020 года о массмедиа в Латвии опирается на необоснованные и коренящиеся в пропагандистских клише упреки в отношении внутренних вопросов Латвии", - утверждал МИД Латвии.

Латвийский МИД призвал Госдуму "спешно обратить внимание на решение проблем и нарушения прав и свобод человека в своем государстве".

Госдума на заседании в среду приняла постановление, выступив с обращением к парламентам европейских государств с призывом осудить нарушения принципа свободы слова со стороны властей Латвии и выступить против применения цензуры в политической борьбе. В качестве примера приводится задержание 3 декабря 2020 года Службой государственной безопасности Латвии семерых сотрудников информационных порталов "Спутник-Латвия" и "Балтньюс". Текст обращения был подготовлен комитетом палаты по международным делам.

Как сообщил позже журналистам глава комитета Леонид Слуцкий, обращение будет направлено в парламенты Европы и межпарламентские организации. Слуцкий также заверил, что российские парламентарии намерены продолжать поднимать вопрос притеснения русскоязычной прессы в странах Балтии на крупнейших межпарламентских площадках, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы и Парламентская ассамблея ОБСЕ, как в очном формате, так и в режиме видеосвязи.