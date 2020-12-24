В Нигере ликвидировали 11 исламистов

ПРЕТОРИЯ, 24 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 11 исламистов были убиты в ходе боя на западе Нигера, правительственные войска потеряли семь военнослужащих. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse со ссылкой на полученное им коммюнике Минобороны Нигера.

"Армейский патруль попал 21 декабря в районе Тиллабери вблизи границы с Мали в засаду, устроенную исламистами, - говорится в документе. - В результате последовавшего боя убиты 11 боевиков. Со стороны правительственных сил - семеро погибших, еще двое солдат и один гражданский получили ранения".

Район Тиллабери расположен в стратегически важном регионе, где сходятся границы трех стран - Нигера, Мали и Буркина-Фасо. В этой части Африки действуют исламисты из экстремистской террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке", которая является структурой "Исламского государства" (запрещена в РФ).

С 2017 года в районе Тиллабери действует режим чрезвычайного положения. Власти Нигера в январе текущего года установили запрет на передвижение в Тиллабери на мотоциклах.