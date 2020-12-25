Суд отклонил иск конгрессмена о клевете к The Washington Post

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Суд столичного округа Колумбия в четверг отклонил иск старшего республиканца спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девина Нуньеса (от штата Калифорния) к газете The Washington Post из-за статьи о приписываемых РФ попытках вмешательства в избирательные процессы в США. Об этом свидетельствует документ, размещенный в базе данных инстанции.

Нуньес в марте подал иск о клевете из-за публикации The Washington Post, в которой утверждалось, будто он рассказал действующему президенту США Дональду Трампу о содержании закрытого брифинга для членов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса, который имел место 13 февраля. На нем, по данным американских СМИ, сотрудница аппарата директора Национальной разведки Шелби Пирсон демонстративно акцентировала внимание на приписываемых РФ попытках вмешательства в избирательные процессы в США с целью якобы переизбрания Трампа.

Газета The New York Times позднее сообщила, что Трамп 14 февраля, узнав об этом брифинге, "устроил разнос" временно исполнявшему обязанности директора Национальной разведки Джозефу Магуайру, который в конце февраля подал в отставку. Позднее Белый дом опроверг сообщения о претензиях президента к Магуайру, а также назвал абсурдными сами слухи о попытках РФ посодействовать переизбранию Трампа президентом США на второй срок.

Нуньес, в свою очередь, отрицал, что имел подобный разговор с Трампом и сообщал ему о содержании закрытого брифинга. В связи с этим он и подал иск о клевете к The Washington Post. Тем не менее, суд согласился с позицией адвокатов издания, согласно которой истец не смог доказать наличие в публикации газеты злого умысла, установленного по фактическим обстоятельствам дела. В связи с этим судья постановил отклонить иск.

Выборы в США

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заверял, что не получал разведывательную информацию, свидетельствующую о том, что в России якобы симпатизировали Трампу и тайно предпринимали шаги с целью содействовать его переизбранию. В свою очередь, в Кремле тогда констатировали, что по мере приближения к президентским выборам в США будет появляться все больше параноидальных сообщений о попытках России вмешаться в избирательный процесс. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такие утверждения не имеют ничего общего с правдой.

Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены инстанциями, в том числе Верховным судом США.