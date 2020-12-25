Белорусскому блогеру Лосику продлили арест на три месяца

"Стало известно, что голодающему с 15 декабря Игорю Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца - до 25 марта 2021 года", - говорится в сообщении, размещенном в основанном им Telegram-канале.

В нем отмечено, что в ближайшее время защитой будет подана жалоба на продление сроков. В сообщении указывается, что Лосик продолжает голодовку.

Лосика задержали 25 июня у него дома в Барановичах. Ему предъявили обвинение в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК). 15 декабря ему предъявили новое обвинение - в приготовлении к участию в массовых беспорядках (ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК). После этого Лосик объявил голодовку. Белорусские правозащитники признали его политзаключенными.