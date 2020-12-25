AFP: повстанцы в ЦАР объявили о выходе из одностороннего режима прекращения огня

ПРЕТОРИЯ, 25 декабря. /ТАСС/. Руководство повстанческой антиправительственной "Коалиции патриотов за перемены" объявило в пятницу о немедленном выходе из объявленного им 23 декабря 72-часового режима прекращения огня на территории всей Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом сообщило агентство France-Presse.

В своем заявлении повстанцы указали, что возобновляют боевые действия для достижения поставленной цели, которой они ранее назвали захват всех основных путей снабжения столицы ЦАР города Банги и организацию его блокады.

Боевые действия в ЦАР продолжались все два предыдущих дня, несмотря на объявление повстанцами о прекращении огня. Так, их отряды вели 24 декабря бои за город Бобанги на юго-западе страны, а также захватили город Бозум, расположенный в 385 километрах к северо-западу от столицы. Правительство ЦАР уже 23 декабря назвало объявленное повстанцами трехдневное прекращение огня "уловкой в целях выиграть время".

Сформированная на минувшей неделе на основе крупнейших повстанческих группировок антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" поставила цель противодействовать президенту страны Фостен-Арканжу Туадера, который добивается переизбрания на второй срок. В президентских выборах в ЦАР, которые назначены на 27 декабря, участвуют 17 кандидатов. Одновременно в ближайшее воскресенье в стране пройдут и парламентские выборы.