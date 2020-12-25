Зеленский возобновил полномочия агентства по предотвращению коррупции, отмененные КС

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возобновляет полномочия агентства по предотвращению коррупции, отмененные Конституционным судом (КС) страны. Об этом сообщается в пятницу на сайте главы государства.

"Президент подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции", который парламент принял 15 декабря", - отмечается в сообщении.

"Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений закона "О предотвращении коррупции", и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)", - добавили в президентском офисе.

Закон также устанавливает дополнительные особенности по осуществлению полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости. Документ разработан в соответствии с выводами Венецианской комиссии Совета Европы. Закон также предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций чиновников, порядок контроля и полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования.

Документ вступает в силу на следующий день после опубликования.

Конституционный кризис

КС Украины 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. Зеленский заявил об угрозе нацбезопасности и созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, после чего внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании решения о декларировании ничтожным, но позже попросил не рассматривать инициативу до получения выводов Венецианской комиссии.

4 декабря Верховная рада приняла за основу и в целом компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. Венецианская комиссия по просьбе президента 11 декабря предоставила два вывода с рекомендациями по выходу из конституционного кризиса. В первом заключении эксперты пришли к выводу, что решение Конституционного суда "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве". При этом во втором выводе подчеркнуто, что КС не может быть наказан за свои решения, но "его работа может быть улучшена". Зеленский пообещал учесть выводы комиссии при подготовке судебной реформы.