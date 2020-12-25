Байден в рождественском обращении поблагодарил врачей и ученых, работавших над вакциной

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США демократ Джозеф Байден и будущая первая леди Джилл Байден в рождественском обращении к американцам поблагодарили ученых и врачей, работающих в условиях пандемии нового коронавируса. Видеозапись обращения опубликована в пятницу в Twitter политика.

"Мы с Джилл знаем, что это был крайне тяжелый год для очень многих американцев, - указал Байден. - У многих наших сограждан нет возможности найти работу, прокормить семью, оплатить аренду жилья или ипотеку. Но мы должны помнить, что нашей общей задачей является забота друг о друге. Мы должны помогать и быть источником милосердия и надежды".

"Мы выражаем искреннюю благодарность сотрудникам экстренных служб, трудящимся на передовой, и работникам предприятий первой необходимости, которые рискуют жизнью ради нас всех, - продолжила супруга политика. - Мы также признательны ученым и исследователям, трудившимся над созданием вакцины, которая стала настоящим прорывом в науке". Байдены также выразили благодарность американским военнослужащим.

Демократ в очередной раз призвал американцев отказаться от поездок и избегать больших скоплений людей на Рождество. "Это необходимо, чтобы обезопасить и нашу семью", - указал Байден, подчеркнув, что они с супругой также отказались от встречи с родственниками.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, с начала пандемии в США выявлено более 18,68 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 329 355 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.