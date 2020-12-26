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Израиль ответил на ракетные запуски ХАМАС ударом по палестинским военным объектам

Ранее палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории

ТАСС, 26 декабря. Вооруженные силы Израиля нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в качестве ответной меры после запуска двух ракет с территории Газы. Об этом сообщается в субботу на странице израильской армии в Twitter.

"В ответ на ракеты, выпущенные из Газы по Израилю сегодня (в пятницу - прим. ТАСС) вечером, израильские ВВС нанесли удары по террористическим целям ХАМАС, включая ракетостроительный комплекс, подземную инфраструктуру и военный пост", - говорится в сообщении.

Ранее, в пятницу вечером, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, обе были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

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