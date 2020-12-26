Израиль ответил на ракетные запуски ХАМАС ударом по палестинским военным объектам

ТАСС, 26 декабря. Вооруженные силы Израиля нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в качестве ответной меры после запуска двух ракет с территории Газы. Об этом сообщается в субботу на странице израильской армии в Twitter.

"В ответ на ракеты, выпущенные из Газы по Израилю сегодня (в пятницу - прим. ТАСС) вечером, израильские ВВС нанесли удары по террористическим целям ХАМАС, включая ракетостроительный комплекс, подземную инфраструктуру и военный пост", - говорится в сообщении.

Ранее, в пятницу вечером, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, обе были перехвачены системой ПВО "Железный купол".