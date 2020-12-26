СМИ: на пути следования израильского патруля на границе с Ливаном взорвалась мина

БЕЙРУТ, 26 декабря. /ТАСС/. Установленная на обочине мина взорвалась на пути следования израильского патруля напротив ливанского селения Эль-Эдейса в субботу. Об инциденте на ливано-израильской границе сообщил телеканал Al Arabiya. По его информации, никто из солдат не пострадал.

Израильские военные проводят на этом участке границы инженерные работы. Согласно заявлению израильского источника, который привел портал El Nashra, речь не идет о вооруженной вылазке. "Взрывы прогремели на границе во время учебных операций, которые проводит регулярно израильская армия", - отметил источник.

19 ноября Армия обороны Израиля была приведена в боеготовность на границе с Ливаном после поступления сигнала о возможном проникновении боевиков на израильскую территорию по подземному туннелю возле поселения Метулла.

Похожий инцидент имел место 26 августа, когда представитель Армии обороны Израиля Авишай Андрае сообщил об обнаруженном проходе, сделанном в проволочных заграждениях возле израильского поселка Манара. Тогда были нанесены авиаудары по наблюдательным постам шиитской милиции "Хезболлах" в Южном Ливане.

Армейское командование объявило частичную тревогу и перекрыло дороги на севере Галилеи, рекомендовав жителям не покидать своих домов.