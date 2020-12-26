Додон приветствовал решение правительства РФ продлить льготы для товаров из Молдавии

КИШИНЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Решение правительства России продлить возможность беспошлинного экспорта молдавских товаров до 31 марта позволит аграриям этой страны сэкономить до 500 млн леев (около $30 млн). Об этом заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

"Постановление правительства России принято 23 декабря и предполагает продление льготного режима для молдавских экспортеров до 31 марта 2021 года. Благодаря этой льготе, молдавские производители экономят от 300 до 500 млн леев в год", - написал Додон на своей странице в Facebook. Он напомнил, что это решение стало результатом договоренностей президентов России и Молдавии в 2018 году. Тогда было принято решение отменить с начала 2019 года пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии, которое каждые полгода продлевалось.

Постановление правительства России принято 23 декабря и предполагает продление льготного режима для молдавских экспортеров до 31 марта 2021 года.