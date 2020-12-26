Оппозиция назвала сказками заявления властей Украины о "мегапроектах" в области транспорта

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) назвала сказками заявления властей Украины о планах реализации "мегапроектов" по развитию транспорта в сотрудничестве со Всемирным банком (ВБ) и предположила, что выделенные на эти цели средства будут разворованы коррупционерами.

В заявлении, опубликованном в субботу на сайте партии, отмечается заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о достижении договоренности с представителем Всемирного банка по Украине Арупом Банерджи о сотрудничестве в реализации масштабных инфраструктурных проектов по развитию транспортной системы Украины. "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверена: и правительство, и депутаты от "Слуги народа", поддерживающие очередные сказочные инфраструктурные "мегапроекты", берут очередные западные кредиты не для того, чтобы улучшить функционирование изношенной транспортной системы страны, а для того, чтобы украсть!" - считает оппозиционная украинская партия. "Министерство инфраструктуры давно превратилось в "министерство инфраструктурных сказок" для украинцев, а главное - в систему космического по своим масштабам отмывания бюджетных и кредитных средств", - заявляет ОПЗЖ.

Партия напоминает, что глава министерства инфраструктуры Криклий намерен уже в 2021 году начать строительство на Украине железных дорог с европейской колеей, которая не совпадает по ширине со стандартом существующей в стране железнодорожной сети. При этом ОПЗЖ отмечает, что Мининфрастуктуры не намерено давать украинским предприятиям госзаказ на строительство новых пассажирских и грузовых вагонов, производство которых в стране, по данным партии, с 2014 года сократилось в 50 раз. В качестве примера неэффективного использования средств партия приводит строительство участка транспортной развязки длиной в 5,5 км на объездной дороге в Полтаве, на которую был использован кредит Всемирного банка на $139,9 млн.

ОПЗЖ упрекает администрацию президента Украины Владимира Зеленского в том, что она отказывается сотрудничать с Китаем в развитии украинской инфраструктуры. Партия напоминает, что в 2013 году, до произошедшего в Киеве государственного переворота, Украина вошла в число участников китайского проекта "Шелкового пути", предусматривающего транспортировку грузов из Китая в Европу. Китай был готов вложить в инфраструктуру Украины $7 млрд, но Украина оказалась вне этого китайского проекта, констатирует ОПЗЖ. "Основной грузопоток направлен через соседнюю Беларусь", - отмечает партия.