Аравийская коалиция сообщила о пуске йеменскими мятежниками баллистической ракеты

КАИР, 26 декабря. /ТАСС/. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили в субботу баллистическую ракету, которая упала на территории Йемена. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на официального представителя командования так называемой аравийской коалиции полковника Турки аль-Малики.

По его словам, пуск ракеты был осуществлен из провинции Амран "с использованием гражданских объектов". Разорвалась ракета на территории граничащей с Саудовской Аравией провинции Эль-Джауф на северо-западе Йемена. Аль-Малики обвинил мятежников в "неизбирательных ударах по гражданским лицам и населенным пунктам, что угрожает жизням сотен мирных жителей".

Представитель коалиции также пообещал, что входящие в нее страны примут все меры "для сдерживания и ликвидации" военного потенциала хуситов с целью "защиты гражданского населения внутри Йемена, региональной и международной безопасности".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (примерно 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы практически ежедневно осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Силы ПВО королевства за минувшие годы сбили сотни баллистических ракет и заминированных беспилотных летательных аппаратов, уничтожили десятки начиненных взрывчаткой лодок.