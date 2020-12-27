Около 30 подозреваемых в нарушении закона о нацбезопасности Гонконга бежали за рубеж

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 декабря. /ТАСС/. Полиция Гонконга объявила в розыск около 30 подозреваемых в нарушении закона о национальной безопасности, которые бежали за рубеж. Они скрываются в Европе, США и на Тайване, сообщила в воскресенье газета South China Morning Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В их числе двое бывших законодателей - Тед Хуэй и Сикстус Лян, которые находятся в Великобритании и в Соединенных Штатах.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение.

До или после принятия нового правового акта ряд организаторов прошлогодних массовых протестов объявил о прекращении своей антиправительственной деятельности на территории Гонконга, а некоторые попытались бежать за рубеж. Их выдача проблематична, поскольку многие западные страны в последние месяцы объявили о прекращении действия двусторонних договоров об экстрадиции с этим специальным административным районом КНР.

В самом Гонконге на данный момент задержаны около 40 человек, подозреваемых в нарушении нового закона. Среди них влиятельный медиамагнат Джимми Лай. Приговор никому из них пока еще не вынесен.