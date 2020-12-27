СМИ: официальная делегация Египта прибыла с первым с 2014 года визитом в Триполи

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Делегация египетских официальных лиц впервые с 2014 года прибыла в воскресенье с визитом в Триполи. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В ее состав вошли замглавы Управления общей разведки АРЕ, помощник министра иностранных дел и ряд официальных лиц правительства Египта. Как ожидается, в Триполи они проведут встречи с политическим и военным руководством ливийского запада, в том числе главами МВД, Минобороны и МИД в Правительстве национального согласия (ПНС) Фатхи Али Башагой, Салах ад-Дином ан-Нимрушем ит Мухаммедом Тахером Сиялой, начальником генерального штаба армии столичного кабмина Мухаммедом Али аль-Хаддадом, командующим его Западным военным округом Усамой ад-Джувейли и главой разведслужбы Имадом ат-Тараблуси. В повестке переговоров - политические досье и вопросы безопасности, а также возобновление работы египетского консульства в Триполи.

Визит египетских эмиссаров проходит на фоне относительного затишья на ливийских фронтах и попыток политического урегулирования затяжного кризиса в стране посредством диалога между противоборствующими лагерями по разным трекам и при посредничестве ООН. Примечательно, что он организован спустя неделю после поездки шефа египетской разведки генерал-майора Аббаса Камеля в Бенгази, где он встретился с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром и спикером парламента Акилой Салехом, а также на следующий день после того, как Триполи посетил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Между тем в последние дни вновь усилилась воинственная риторика сторон после того, как Хафтар потребовал от Турции покинуть ливийскую территорию, пообещав, что в противном случае ей и ее "наемникам" придется "почувствовать силу оружия" и "столкнуться с войной".

Буквально несколько часов назад Акар ответил на эти угрозы, заявив о готовности Анкары открыть ответный огонь по хафтаровцам в случае атаки на турецких военных. По его словам, если на ВС Турции будет совершено нападение, то атакующие "уже не смогут найти места, чтобы скрыться".

Обстановка в Ливии

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - ПНС премьера Фаиза Сарраджа и временный кабинет, пользующийся поддержкой парламента и ЛНА. Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на Триполи, в ответ столичный кабмин мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных хафтаровцами территорий.

С сентября представители враждующих сторон вернулись к прямым переговорам, заключив в Женеве в рамках совместного военного комитета в формате "пять плюс пять" (по пять военных от формирований ПНС и ЛНА) соглашение о постоянном прекращении огня в рамках. Однако пока добиться серьезного прогресса в урегулировании конфликта им не удается. В то же время до настоящего момента противоборствующие лагеря сохраняют перемирие и не ведут никаких масштабных боевых действий.