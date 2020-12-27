Пашинян заявил, что все связанные с войной обстоятельства должны быть расследованы

ЕРЕВАН, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что все обстоятельства, связанные с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, должны быть расследованы. Об этом в воскресенье глава армянского кабмина заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

"Все ситуации, связанные с войной, должны быть расследованы, и причины поражения выяснены", - заявил Пашинян.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

После ввода российских миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.