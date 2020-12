Трамп сообщил, что вернется в Вашингтон в день утверждения итогов выборов в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что вернется в Вашингтон 6 января, в день утверждения в Конгрессе результатов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Американский лидер призвал "не пропустить" его возвращение и обещал позднее сообщить дополнительную информацию на этот счет, однако не уточнил, что именно он имеет в виду.

"Увидимся в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января. Не пропустите. [Дополнительная] информация последует!" - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter. Кроме того, он сообщил, что 4 января отправится также в штат Джорджия, где выступит на митинге в поддержку сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, участвующих в намеченном в штате на 5 января втором туре выборов в Сенат Конгресса США.

На Рождество и Новый год Трамп отправился в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как отмечала газета USA Today, ранее ходили слухи о том, что президент может уже не вернуться обратно, пропустив инаугурацию своего соперника демократа Джозефа Байдена.

Утверждение результатов выборов

6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса США должны быть утверждены результаты голосования выборщиков. Трамп ранее неоднократно призывал своих однопартийцев бороться за то, чтобы оспорить эти итоги.

Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи такого протеста заседание Конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против, протест не будет принят.

Газета The New York Times 13 декабря сообщала, что группа законодателей-республиканцев во главе с конгрессменом Моррисом Бруксом (от штата Алабама) 6 января в Конгрессе собирается предпринять последнюю попытку оспорить результаты выборов. Брукс намерен выступить против утверждения голосов выборщиков от штатов Аризона, Пенсильвания, Невада, Джорджия и Висконсин. Чтобы протест конгрессмена был принят к рассмотрению, ему необходимо заручиться поддержкой хотя бы одного из членов Сената. Поддержать Брукса, в частности, может избранный сенатор-республиканец (от штата Алабама) Томми Табервилл, который ранее допустил такую возможность. Однако газета The Hill в пятницу со ссылкой на сенатора Джона Тьюна (республиканец от штата Южная Дакота) сообщала, что лидеры республиканцев в верхней палате выступают против оспаривания Табервиллом итогов голосования, считая такой шаг бесполезным и "в политическом смысле разрушительным". В свою очередь эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Байдена.

Выборы состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако иски были отклонены инстанциями, в том числе Верховным судом США.