Госсекретарь США приветствовал возвращение главы белорусских католиков в страну

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео приветствовал возвращение главы Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии Тадеуша Кондрусевича в республику. Об этом глава американской дипломатии написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Рад тому, что власти Белоруссии разрешили архиепископу Кондрусевичу, главе Римско-католической церкви в Белоруссии, вернуться домой к своей пастве. Это победа для свободы вероисповедания", - заявил он.

24 декабря глава РКЦ Кондрусевич вернулся в Белоруссию после почти четырех месяцев запрета на въезд. Вечером он провел рождественскую службу в архикафедральном костеле Минска.

После состоявшихся 9 августа в Белоруссии президентских выборов в республике начались акции протеста оппозиции, вылившиеся в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Кондрусевич осудил действия силовиков. В конце августа белорусские пограничники не впустили его в республику. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда заявил, что Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву, где "получил определенные задачи", что стало причиной отказа для его въезда в Белоруссию.

Позже Кондрусевич получил официальный ответ Госпогранкомитета республики, согласно которому органы внутренних дел приняли решение о признании его паспорта недействительным. Тогда в МВД заявили, что проводят проверку принадлежности Кондрусевича к гражданству Белоруссии и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации. 22 декабря глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Лукашенко из уважения к папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с возвращением главы РКЦ в республику. Посольство Ватикана в Белоруссии получило уведомление от госорганов республики об отсутствии препятствий для возвращения Кондрусевича из Польши.