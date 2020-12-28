WSJ: предпринятые Россией в этом году шаги могут укрепить влияние страны за рубежом

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Российское руководство в текущем году предприняло ряд шагов, которые могут позволить укрепить влияние страны за рубежом. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

Как констатируется в материале, президент России Владимир Путин "выступил в ноябре в роли посредника между Арменией и Азербайджаном при заключении мирных договоренностей по Нагорному Карабаху". Согласно оценке издания, "это укрепило статус Кремля как посредника в регионе и обеспечило влияние на оба государства". "Власти Армении и Азербайджана, вероятно, будут более уважительно относиться к России, поскольку они зависят от Путина в том, что касается предотвращения возобновления боев на Южном Кавказе", - говорится в публикации.

"Россия заключила соглашения о продаже вакцины от коронавируса "Спутник V" другим странам. По словам аналитиков, это может позволить Москве применить мягкую силу в отношении стран, в которые осуществляются данные поставки, особенно в Южной Америке и на Ближнем Востоке", - сообщается в статье. В ней утверждается, что оказание Москвой поддержки Минску может помочь укрепить российское влияние на Белоруссию.

Вместе с тем, согласно оценке издания, при администрации избранного президента США Джозефа Байдена "напряженность [в отношениях России] с Западом, вероятнее всего, сохранится".