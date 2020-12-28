Додон уверен, что Запад "предъявит счет" Санду за победу

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Страны Запада предъявят политический счет Майе Санду за победу на выборах президента Молдавии, одним из его пунктов станет влияние на ситуацию в Приднестровском регионе. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший президент республики Игорь Додон.

Он отметил, что на исход президентских выборов повлияли такие факторы, как пандемия коронавируса и засуха, из-за которой республика потеряла около 60% урожая зерновых. "Плюс, я думаю, очень серьезно Запад постарался, - добавил Додон. - Внутри страны объединились все против одного. Несколько тысяч - 14 тыс. - НПО, которые работали жестко на этой избирательной кампании за Майю Санду. И конечно, беспрецедентная мобилизация граждан Молдовы, которые временно или постоянно находятся в странах ЕС".

При этом бывший президент Молдавии считает, что страны Запада предъявят политический счет Санду за ее победу на выборах. "Мне кажется, что это очень опасно для Молдовы, потому что, скорее всего, позиция Запада, в основном США, будет в том, чтобы спровоцировать какой-то очередной конфликт, чтобы затянуть Россию. Мы видим первые заявления, и это заявления по Приднестровью, против российских миротворцев. В начале января будет визит нового президента Молдовы в Киев. Если там будет единая позиция, как блокировать Приднестровье, я думаю, это и есть тот политический счет, который должна будет оплатить новый президент", - сказал Додон.

По его словам, исход выборов в Молдавии стал результатом "жесткой геополитической игры". "Если мы видим и следим, что происходит вокруг России сейчас, мы понимаем, что все для таких выборов в Молдове было частью общей стратегии, - добавил он. - Я четко понимаю и осознаю, что это очень плохо для Молдовы будет, это попытка зажечь еще один фитиль вокруг России - а это как раз будет ведущая роль нового президента Молдовы. Может, для каких-то заокеанских партнеров это интересно, но я не вижу, зачем это крупнейшим европейским странам - Франции, Германии, другим, - чтобы рядом с границей полыхала еще одна горячая точка".

В то же время он указал на отсутствие у Санду своего правительства и парламентского большинства. "Пойти на дестабилизацию, даже если они захотят, на данном этапе не получится, потому что у нас есть возможность это заблокировать", - пояснил политик.

Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдавии, который состоялся 15 ноября, набрав 57,72% голосов. Игорь Додон получил поддержку 42,28% избирателей. Санду на своей первой пресс-конференции после победы на выборах высказалась за вывод Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья и преобразование миротворческой операции в регионе в международную миссию гражданских наблюдателей.