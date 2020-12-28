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Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля

По данным агентства БелТА, республиканский и региональные организационные комитеты уже приступили к работе

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС), как ожидается, состоится 11-12 февраля. Об этом заявил в понедельник президент страны Александр Лукашенко на совещании по подготовке мероприятия.

Как отмечает агентство БелТА, уже приступили к работе республиканский и региональные организационные комитеты, 29 декабря начнется избрание делегатов.

"Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый всебелорусский съезд", - подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Теги
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