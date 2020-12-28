Почему украинцы назвали Зеленского главным разочарованием года

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Уходящий год на Украине начинался с больших надежд. Это был первый полноценный год правления президента Владимира Зеленского, получившего на выборах полтора года назад огромный кредит доверия граждан. Единения страны, мира в Донбассе, преодоления коррупции и повышения уровня жизни - этого ждали от него украинцы. Но к концу года стало очевидно, что результатов нет. В итоге, как показал опрос социологического Центра Разумкова, 42% респондентов назвали Зеленского "главным разочарованием года", а его рейтинг как политика за год упал с 46% до 20%.

Катастрофическое падение поддержки демонстрирует и его партия. "Слуга народа", получившая на парламентских выборах летом прошлого года 43,2% голосов, теперь пользуется симпатиями только 17,5% граждан.

Особенно показательным стал провал президентской партии на недавних местных выборах, где ее представители не получили ни одного мэрского кресла. "Сегодня "Слуга народа" - это популярный проект, но это не команда, которая сшивает и объединяет страну", - так в беседе с корреспондентом ТАСС оценил ситуацию директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Его коллега по цеху - директор Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко - высказывается еще резче. "Фрагментация страны идет бешеными темпами. Украина превращается в лоскутную республику с тенденцией к атаманщине и со все меньшим влиянием центра на политические процессы в регионах", - уверен он.

Фиаско на местных выборах

В целом, местные выборы ярко продемонстрировали картину политико-географической неоднородности Украины. Резко негативно настроенная к правящей власти и имеющая вторую по величине фракцию в парламенте "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) уверено победила в шести регионах юго-востока - в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. В Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях "Оппозиционная платформа" стала второй. Партия "Европейская солидарность", являясь локомотивом правых сил на Украине, одержала победу в трех регионах на западе - во Львовской, Тернопольской и Ровенской областях, а также в столице и в Киевской области. А вот "Слуга народа" сумела взять верх только в четырех областях, тогда как еще летом прошлого года на парламентских выборах лидировала во всех 22 регионах.

"Оппозиция более прямолинейна, честна и последовательна, и ее представители, скорее всего, выйдут на первые места рейтингов уже в следующем году", - считает Руслан Бортник. Так, декабрьский опрос Центра Разумкова показал, что к "Слуге народа" уже вплотную приблизились "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко и ОПЗЖ Виктора Медведчука - обе политические силы готовы поддержать по 13% украинцев.

При этом так называемые новые несистемные политики, которые пришли год назад в команду Зеленского и его партию, не сумели себя проявить. "В результате люди предпочитают выбирать старых, очень системных, которые могут биографией доказать свою компетентность. 60% вновь не готовы голосовать за молодых и неопытных", - пояснил Бортник.

Одновременно в большинстве крупных городов - Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове - действующие градоначальники также сумели сохранить свои позиции. А это означает, как полагает украинский политолог Константин Бондаренко, что они "будут в той или иной степени фрондировать по отношению к центральной власти". "То есть в стране создается классическая система феодальной раздробленности, при которой "элиты" в отдельно взятых областях чувствуют себя абсолютно свободными от любых обязательств перед формальным центром, при этом даже вступая в серьезные конфликты с ним", - уверен он.

Замороженный конфликт в Донбассе

Нереализованным по итогам года осталось и ключевое обещание Зеленского - мир на востоке Украины. По мнению экспертов, единственным достижением президента, и то отчасти, можно считать допсоглашение о перемирии в Донбассе, вступившее в силу 27 июля. Все остальные планы мирного урегулирования были остановлены, а переговоры заблокированы. Киев стал заявлять о необходимости сменить очередность выполнения Минских соглашений и об отказе выполнять их политическую часть с предоставлением особого статуса Донбассу.

По мнению политолога Андрея Золотарева, точку в возможных спекуляциях Киева на теме мирного урегулирования поставил президент РФ Владимир Путин. "В своем выступлении на пресс-конференции по итогам года он [Путин] четко расставил акценты, дав понять, что Москва видит игру украинской стороны, попытки затянуть время, нежелание выполнять договоренности, но больше подыгрывать не намерена", - считает эксперт. Россия, добавил Золотарев, обозначила, что тот период, когда Киеву давались определенные авансы в вопросе урегулирования, закончился.

В новом году, когда будет утрачена даже возможность сохранять видимость приверженности Минским соглашениям, Украина, по мнению Руслана Бортника, попытается сконцентрировать усилия на попытке создания второго политического фронта - так называемой Крымской платформы - переговорной площадки по вопросам возвращения Крыма под контроль Украины. О намерении вплотную заняться этим вопросом не так давно заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выразивший уверенность в том, что Киев поддержат западные партнеры.

Кадровая чехарда

Примечательной чертой уходящего года стали и бесконечные кадровые перестановки на ключевых государственных постах страны. Эти процессы, как правило, были связаны с поиском баланса между разными олигархическими группами, которые фактически руководят страной с 1991 года, контролируя СМИ и ключевые сферы экономики. В феврале был уволен с поста главы офиса президента бывший адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан, которого сменил на этом посту Андрей Ермак. Тогда же было отправлено в отставку правительство Алексея Гончарука, который был "человеком Богдана". Вместо него пришел кабинет во главе с Денисом Шмыгалем, бывшим ранее директором одного из предприятий миллиардера Рината Ахметова.

Оценивая эти процессы, политолог Руслан Бортник отмечает, что их результатом можно считать "некоторое ослабление позиций неолиберальной украинской элиты, ориентированной на часть американского истеблишмента". При этом баланс влияния олигархов в действующем кабмине, по мнению эксперта, сохраняется: в нем по-прежнему представлены интересы Виктора Пинчука, Игоря Коломойского и Рината Ахметова.

Однако и у этого правительства шансы надолго удержаться в своих креслах невелики. В июне 2020 года в Раде было провалено голосование за программу правительства, что лишило его иммунитета, который при ее одобрении действовал бы в течение года. Такое положение делает этот состав неустойчивым, он может быть отправлен в отставку при наличии любого, даже незначительного повода.

В последние месяцы года Украина столкнулась еще и с конституционным кризисом, который разразился после того, как Конституционный суд (КС) признал не соответствующей основному закону норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников. Под угрозой оказалась финансовая помощь Запада, и Зеленский призвал распустить Конституционный суд. Оппозиция в свою очередь обвинила главу государства в узурпации власти. Негативно оценила действия президента и Венецианская комиссия. В итоге, после вмешательства институтов ЕС, кризис был разрешен: Верховная рада приняла компромиссный вариант законопроекта, смягчив уголовную ответственность чиновников за недостоверное декларирование.

Тревожные прогнозы

Таким образом этот раунд внутриполитический борьбы оказался за Зеленским. В целом ему пока удалось удержать баланс интересов разных олигархических групп. Но "кадровая чехарда" и нарастание конфликта во власти, по мнению Руслана Бортника, еще впереди, а текущие проблемы, в том числе вокруг пандемии коронавируса, их только усугубят .

"Зима будет сложной, - полагает в свою очередь директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. - Шансов получения в ближайшие месяцы вакцины от коронавируса до сих пор нет, а без нее остановить количество инфицированных не удастся. Остаются проблемы с невыплатой зарплат и задолженностью по коммунальным платежам, а если будет холодная зима, то получим проблемы с отоплением, - все эти факторы непременно отразятся на уровне поддержки Зеленского".

Тревожным сигналом, свидетельствующим о готовности людей к массовым протестам, по мнению экспертов, является также "налоговый майдан" - акция предпринимателей, начавшаяся еще 17 ноября и уже неоднократно сопровождавшаяся столкновениями с полицией. Изначально ее участники выступили против карантинных мероприятий и введения кассовых аппаратов для представителей малого бизнеса, но впоследствии стали появляться лозунги с требованием отставки самого президента. По мнению наблюдателей, эти протесты будут продолжаться. Так, экспертный опрос, проведенный в декабре Фондом "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива, показал, что 64% экспертов в начале наступающего года ожидают массовых выступлений именно представителей мелкого и среднего бизнеса в связи с введением в январе жесткого карантина.

"Это технологическая раскачка ситуации, - считает Андрей Золотарев. - О ее перспективах пока тяжело говорить, точно так же никто не относился серьезно к "евромайдану" студентов, в результате которого именно политические лидеры реализовали свои цели. Нечто похожее происходит и сейчас". В этой связи он обратил внимание на то, что во главе "налогового майдана" стоит организация SaveФоп и ее лидер Сергей Доротич, который имеет тесные связи с Порошенко. По мнению политолога, финансировать эти процессы "вполне могут" и Порошенко, и фонд "Возрождение" Джорджа Сороса.

У оппозиции, считает Золотарев, на следующий год есть программа минимум - привести ситуацию к досрочным парламентским выборам, где они покажут лучший результат, чем имеют сегодня, а также программа максимум - досрочные президентские выборы. Так что Зеленского уже в ближайшие месяцы ожидают куда более серьезные испытания и вызовы, чем те, которые были в уходящем году, полагает эксперт.