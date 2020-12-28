В Минске пенсионеры провели последнюю в этом году акцию протеста

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Последняя в этом году акция протеста пенсионеров под названием "Марш мудрости" прошла в Минске в понедельник.

Она была немногочисленной и непродолжительной, проходила на площадке около Западного рынка в Минске, где установлена новогодняя елка. Как сообщает белорусский информационный портал Onliner, группа несогласных с политикой властей пенсионеров, несмотря на ветреную и дождливую погоду, пришли к месту сбора с протестной атрибутикой в бело-красных тонах, они ходили вокруг елки и скандировали "Живе Беларусь!" Проведению несанкционированной акции правоохранители не мешали.

Второй раз пенсионеры собираются не на традиционном месте в центре города, на площади Независимости, а в столичном районе. Неделю назад аналогичная акция проходила около универмага "Беларусь" в Партизанском районе города.